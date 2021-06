La strada statale 466 che unisce Monastir a Serdiana diventa sempre più pericolosa soprattutto nel tratto Ussana-Serdiana. L'ultimo incidente tre giorni fa con quattro persone rimaste ferite.

Il sindaco di Ussana Emidio Contini sollecita per questo gli interventi necessari per metterla in sicurezza. Ovvero: allargamento della carreggiata e l'installazione dell'autovelox visto che tra l'altro la carreggiata è stretta per la mole di traffico che sopporta ogni giorno ed anche perchè non tutti rispettano gli attuali limiti di velocità.

La statale 466 è una delle più trafficate della zona percorso soprattutto da automobilisti diretti alla 131 e in Trexenta e, viceversa, al Parteolla e dintorni.

"E' da tempo che segnaliamo questa situazione – dice Contini - parliamo di interventi assolutamente necessari".

© Riproduzione riservata