Festa grande a Ussana: da domani in paese si rinnova la sagra in onore del patrono San Sebastiano martire. Una festa che affonda le radici nel tempo, fra riti religiosi e appuntamenti civili. Organizzano la parrocchia, il Comitato della sagra presieduto quest’anno da Flavio Contini e la Pro Loco, con la collaborazione finanziaria dell’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Emidio Contini. Per questa edizione è in programma per giovedì anche la degustazione della mucca arrosto.

Pronto il calendario degli appuntamenti. Per domani 17 gennaio alle 17,30 è in programma la celebrazione di una Messa. Seguirà la vestizione del Santo martire, particolarmente venerato da queste parti. Giovedì alle 18, la messa. Alle 19, la processione e l’accensione del falò di San Sebastiano, la benedizione e il tradizionale spettacolo di fuochi artificiali della ditta “Angela Contini”. Giovedì inizieranno anche le manifestazioni civili.

Alle 19,30 la degustazione dei prodotti tipici locali, alle 20 lo spettacolo “Ballus de prazza” con Bruno e Asael Camedda (offerti dall’associazione “Bidda de Ussana). Venerdì 20 gennaio alle 8 messa, alle 10 la processione accompagnata dalla banda musicale di Monastir e dai gruppi folk. Alle 18 celebrazione di una messa. Il 21 gennaio alle 19,30 spettacolo musicale con Claudia Aru contrabasso, voce e pianoforte. L’appuntamento è nel salone San Saturnino.

Domenica 22 gennaio alle 16,30 quinta edizione del concorso “Dillo con dolce”, sempre nel salone San Saturnino. Il 27 gennaio, ultimo giorno della grande sagra con la messa (alle 18) in suffragio dei soci defunti del comitato organizzatore e con la svestizione del simulacro di San Sebastiano.

