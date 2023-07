Il 27 luglio alle 12 sarà inaugurato a Ussana il nuovo ufficio postale riaperto a fine giugno. Saranno presenti il sindaco Emidio Contini, il consiglio comunale, le autorità civili , religiose e militari del territorio. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Contini. «Oggi – dice - abbiamo una struttura funzionale e moderna, a beneficio della cittadinanza. Parliamo del primo ufficio postale “Polis" della Sardegna nel quale sono disponibili tantissimi servizi».

Nella stessa sede sono tra gli altri disponibili i servizi Inps per i pensionati, che possono richiedere allo sportello il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello "Obis/m", che riassume i dati informativi relativi all'assegno pensionistico.

I nuovi servizi saranno erogati negli sportelli e le sale dedicate degli uffici postali che saranno abilitati e, successivamente, anche in modalità digitale grazie all'attivazione sull'intero territorio nazionale di 4.000 totem che permetteranno al cittadino di effettuare le richieste in modalità self, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

