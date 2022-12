Il sindaco di Ussana, Emidio Contini, ha emanato l’atto formale di entrata in servizio della Compagnia barracellare.

Il periodo è relativo al triennio 2022/2024 e va da oggi, 1 dicembre, al 30 novembre del 2024.

Il sindaco ha anche designato Fabrizio Cardu nuovo capitano (con qualifica grado 1).

Fanno parte della Compagnia barracellare Alessandro Lilliu, Giuliano Lilliu, Nicola Lilliu, Francesco Mameli, Paolo Meloni, Ignazio Sirigu, (barracello tenente), Roberto Casula, Giuseppe Lilliu, Francesco Porru, Claudio Puddu, Gianfranco Pilia.

Il provvedimento del sindaco Contini, importante per la sicurezza del terrtiorio, resterà affisso all'albo on line del Comune per 15 giorni.

© Riproduzione riservata