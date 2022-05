Un centro sportivo nella zona di "Is Osterias", all'ingresso di Ussana. Piscine, campi di calcetto a 7 e a 5 e impianto per il tennis. Una struttura che presto avrà anche un nuovo look grazie ad un finanziamento di 300mila euro. Nel frattempo il Comune ha deciso anche di realizzare un campo di Padel, una disciplina sportiva che sta conquistando anche i giovani.

“L’obiettivo – dice il sindaco di Ussana Emidio Contini – è quello di trasformare il Centro sportivo in un complesso turistico più funzionale e accogliente: abbiamo due piscine, una per bambini, una per adulti; una struttura ricavata tanti anni fa in un'area strategica che col nuovo look potrà davvero diventare un punto di attrazione nella zona”.

Intanto l'amministrazione comunale ha avviato la procedura per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle due piscine per il periodo che va da giugno al mese di ottobre del 2023.

Il servizio oggetto della concessione comprende la gestione delle due piscine comunali aperte di Ussana, una per adulti e l’altra per bambini, nonché dei servizi accessori (spogliatoi) facenti parte del più ampio complesso denominato Centro Turistico Sportivo Is Osterias sito in prossimità della Statale 466 all'ingresso del paese dal lato Serdiana - Dolianova - Sestu. Le offerte vanno presentate entro il 7 giugno.

"L'aggiudicazione – aggiunge il sindaco Contini – avverrà sulla base dell'offerta economica in aumento sul corrispettivo posto a base di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presenza di un’unica offerta”.

