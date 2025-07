Non è un luogo qualunque. Punta Molentis, devastata ieri da un incendio (LA CRONACA), è un posto speciale con il suo mare turchese che degrada sempre più chiaro fino a baciare una lingua di sabbia finissima.

Una spiaggia dai colori "acchiappa-like" inserita a ogni stagione estiva da influencer e tiktoker tra quelle da vedere almeno una volta nella vita. Il Comune di Villasimius lo sa bene e già nell'estate del 2019 aveva introdotto misure straordinarie per proteggerla.

Nell'ambito di un progetto da 400 mila euro (fondi finanziati per il 55 cento con i Por 2014-2020 e per il 45 per cento da It Euromedia e Università di Cagliari, dipartimento di Ingegneria elettronica) venne messo a punto un piano straordinario per l'area marina, Punta Molentis compresa.

Sei anni fa, a causa di una mareggiata, la spiaggia si era ristretta al punto da consentire l'ingresso solo a circa 300 persone. Con il passare degli anni però la sabbia si era ripresa il suo spazio e l'amministrazione comunale ha progressivamente accresciuto il numero di ingressi quotidiani che è possibile prenotare attraverso il portale istituzionale.

