Al via a Senorbì i lavori per la realizzazione dei campi da padel che andranno ad arricchire l’offerta sportiva degli impianti comunali “Renato Sirigu”. In particolare sono iniziate le operazioni per l’allestimento delle strutture all’interno delle quali i tanti appassionati della Trexenta potranno praticare una delle attività sportive più diffuse degli ultimi anni.

Il padel è considerato lo sport con il più alto tasso di crescita a livello mondiale. «Il progetto prevede la realizzazione di un campo all’aperto e di uno al coperto», sottolinea il sindaco Alessandro Pireddu.

In programma anche la ristrutturazione di uno dei dei campi da calcetto esistenti, un intervento di ammodernamento della tribuna spettatori e l’ampliamento dei locali di sgombero e la sistemazione della viabilità (anche a favore dei residenti del quartiere) nei pressi dell’area sportiva tra via Nenni e via Brodolini.

