Bagnanti che cercano rifugio sugli scogli, altri che si affollano in riva al mare, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Uomini, donne (di cui una incinta al sesto mese) e molti bambini e adolescenti che ieri hanno vissuto momenti di vera paura per l’incendio che ha minacciato Punta Molentis e devastato parte del litorale gioiello di Villasimius.

I momenti più drammatici della domenica infernale sono stati immortalati in un video in diretta ripreso da un elicottero della Guardia costiera, che ha coordinato il salvataggio via mare di quasi 200 persone.

Nelle parole del sindaco di Villasimius Luca Dessì: «Non può che essere un incendio doloso. C'è la mano di un pazzo, un delinquente. Poteva essere una strage».

LE IMMAGINI:

Video Guardia Costiera

© Riproduzione riservata