Un 38enne di nazionalità nigeriana domiciliato a Guamaggiore è finito nei guai dopo una serie di accertamenti da parte dei carabinieri di Guasila in seguito a un incidente.

Richiedente asilo e disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero per guida sotto l’influenza dell’alcol e di stupefacenti. In sella a una bicicletta, mentre percorreva a forte velocità l’incrocio tra via Centrale e via De Nicola a Guamaggiore, era uscito di strada finendo contro un monumento in pietra ed era rimasto ferito.

A seguito delle verifiche, è emersa la positività delle analisi per cannabinoidi e per alcolemia con un valore di 0,96 grammi per litro, quasi il doppio del limite massimo consentito.

