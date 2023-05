I piccoli pugili provenienti da tutta la Sardegna di scena nella palestra di via Al mare a Sarroch per una giornata all’insegna del divertimento. Appuntamento domenica, a partire dalle 15, con il 2° criterium regionale di pugilato, appuntamento organizzato dall’Accademia pugilistica di Sarroch presieduta da Ottavio Martis, in collaborazione con il Comitato regionale e il Comune.

La riunione pugilistica sarà l’occasione per vedere in scena i bambini dai 5 ai 12 anni, in una giornata che punta soprattutto a creare un momento d’incontro tra i piccoli pugili sardi. L’ingresso per assistere alla manifestazione è gratuito.

