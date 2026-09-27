Trovato senza vita nella serra, giallo a PulaL’uomo era un operaio dell’azienda di floricoltura. L’allarme lanciato dalla titolare
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Una normale giornata di lavoro terminata in tragedia. Giancarlo Mereu, 50enne di Pula, è stato trovato senza vita venerdì sera all’interno di una serra dell’azienda di floricoltura per cui lavorava.
Secondo i primi elementi raccolti, l’uomo potrebbe essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava ancora sul posto di lavoro. Sarà però l’autopsia, disposta dal pm Mario Leo e che sarà eseguita domani dal medico legale Giampaolo Maglietta, a chiarire con certezza le cause del decesso e a ricostruire gli ultimi istanti prima della morte.
A dare per prima l’allarme sarebbe stata la titolare dell’azienda. La bicicletta di Mereu si trovava ancora parcheggiata nei pressi dei locali intorno alle 17, un orario insolito e ben oltre la conclusione del turno di lavoro.
L’articolo completo a firma di Federico Cogoni sul giornale in edicola e nell’app Unione Digital