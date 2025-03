Era già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, ma una perquisizione nella sua abitazione ha portato alla scoperta di munizioni detenute illegalmente. Così, per un quarantenne residente nel paese, sono scattate le manette: questa mattina i carabinieri di Siurgus Donigala, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile del Norm di Dolianova, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari, arriva dopo un controllo effettuato il 17 marzo scorso. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto quattro cartucce calibro 9x21, che l’uomo deteneva senza alcuna autorizzazione.

L’episodio ha portato alla revoca della misura alternativa alla detenzione e all’ordine di trasferimento in carcere.

Dopo l’arresto, il quarantenne è stato condotto nel carcere di Uta, dove sconterà il residuo della pena e attenderà le decisioni della magistratura in merito alla violazione delle norme sulle armi.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata