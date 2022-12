Tragedia in serata sulla ex Orientale sarda, all'altezza del ponte di ferro tra Villaputzu e Muravera.

Una ragazza di 30 anni, Lisa Lussu, è stata travolta e uccisa da un suv.

Il conducente si è subito fermato per i soccorsi. L'allarme è stato immediato quanto inutile: la giovane è morta sul colpo.

Lussu si stava recando a Villaputzu e forse a San Vito con un monopattino, quando per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri del Nucleo radiomobile di San Vito è finita sotto il fuoristrada.

La strada è stata chiusa al traffico, sul posto i carabinieri del Radiomobile di San Vito e della Stazione di Muravera.

