A pochi giorni dall’addio ad Asia Loddo, la giovane di 16 anni morta dopo un incidente in scooter a Is pontis Paris, un’altra tragedia oggi ha avvolto Quartu. C’è un silenzio in città che pesa come il dolore che in poche ore ha travolto familiari, amici e tutta la comunità alla notizia della tragica scomparsa di Mirko Farris, 37 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba.

Mirko viaggiava in moto come passeggero, accanto a un amico di 39 anni, lungo la strada che collega Serdiana a Ussana. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo è improvvisamente sbandato. La caduta è stata violenta: Mirko ha battuto la testa contro l’asfalto, e per lui non c’è stato nulla da fare. I soccorsi, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto che constatarne il decesso.

In queste ore, il dolore si è riversato anche sui social, dove il fratello Marco ha affidato a un post lacerante il suo addio: «Mi hai distrutto la vita, non dovevi farlo. Riposa in pace fratello, ti ho sempre voluto bene, proteggi le tue bambine da lassù».

