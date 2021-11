Tragedia ieri nelle acque di Sarroch. Un sub del posto, Efisio Loddo di 61 anni, ha perso la vita.

L’uomo era uscito per una battuta di pesca con alcuni amici, si è immerso con loro ma quando gli altri sono risaliti in superficie si sono accorti che lui non c’era più, era rimasto sul fondale.

Efisio Loddo è rimasto incastrato con la sagola, senza riuscire più a risalire.

Gli amici attraverso la boa di segnalazione sono riusciti a raggiungerlo e a trascinarlo sino a riva, ma non c’era già più niente da fare per il 61enne.

Sul posto i carabinieri e il medico legale, la salma di Loddo è stata restituita ai familiari.

