Difficile anche trovare medici da destinare alla Guardia medica privata di Torre delle Stelle. Al primo bando nessuna risposta è pervenuta al Comune. Tanto che la stessa amministrazione comunale di Maracalagonis ha ora deciso di prorogare i termini sperando in qualche risposta al bando. Il servizio doveva iniziare il primo luglio e andare avanti sino al 31 agosto. A luglio la Guardia medica estiva avrebbe dovuto funzionare il sabato e la domenica. Per agosto è invece prevista la presenza di un medico per tutti i giorni della settimana. La sede è pronta, manca il medico. Almeno per il momento.

Arrivato invece un medico di base a Maracalagonis in sostituzione di un altro sanitario andato in pensione. Intanto sabato al Palazzetto dello sport sempre di Maracalagonis saranno effettuati i richiami dei primi vaccini effettuati a maggio e giugno. Saranno presenti anche i militari dell’Esercito che hanno aderito al progetto assieme all’Ats, Ad Adiuvadum e i Comuni di Maracalagonis e Settimo.

