Sono iniziati a Torre delle Stelle i lavori di pavimentazione dell'ultimo tratto della via Sagittario ancora sterrato, quello prospiciente il parco comunale.

La pavimentazione include anche il segmento di via Scorpione compreso tra il confine comunale (fronte ecocentro) e il ponticello sul rio Gavoi (quello di via Sagittario) e il tratto di via Urano, lungo circa 100 metri, in territorio di Sinnai.

Il progetto è dell'amministrazione comunale di Sinnai nel cui territorio ricadono questi tratti di strada. Con questo intervento, la via Sagittario che unisce la provinciale 15 alla sqadra di Genn'e Mari, sarà interamente pavimentato con autobloccanti colorati giallo-ocra, come quelli messi in opera nei tratti già pavimentati alcuni anni fa sempre dal Comune di Sinnai. La parte restante della strada si sviluppa invece in territorio di Maracalagonis ed è sistemato da tempo.

© Riproduzione riservata