É iniziata oggi e proseguirà anche domenica la raccolta di firme organizzata dalla Nuova associazione Torre delle Stelle per chiedere al Comune di Maracalagonis il riconoscimento di "frazione".

"Ci sentiamo abbandonati”, dice il presidente dell'associazione Franco Iurato. “Tanti i problemi da risolvere, vogliamo avere un ruolo, una rappresentanza in Municipio necessaria per poter incidere sulle scelte comunali, in un’ottica di supporto e collaborazione con l’ente locale. Nessuno meglio di chi vive e frequenta Torre delle Stelle ne conosce le esigenze, i limiti gestionali attuali, le potenzialità e le priorità da stabilire nel governo del territorio”.

“Il primo passo da fare - aggiunge Iurato - per avviare l’iter per diventare “frazione comunale”, con tutte le correlate prerogative, è una raccolta di firme: più saranno numerose, più forza avrà l’istanza. Oggi ne abbiamo raccolto duecento. Domani continueremo dalle 10 alle 12 in via dei Pesci, 72".

© Riproduzione riservata