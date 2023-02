Musica, spettacoli ma soprattutto tanto divertimento: tutto pronto a Teulada per la grande festa di carnevale che domenica, dalle 15,30 alle 20,30, animerà piazza Fontana.

L’appuntamento, organizzato dalla Pro loco in collaborazione con l’agenzia Idea spettacoli e il Comune, sarà l’occasione per grandi e bambini per trascorrere una serata in allegria. Come da tradizione, l’appuntamento più atteso dai più piccoli sarà la pentolaccia, ma ci sarà da divertirsi anche con lo spettacolo di Prezzemolino e Caramella.

Per i più grandi, ci sarà il tombolone, a cura di Giangi Cicalò, con cartelle gratuite per tutti e tanti premi. Dalle 17,30, spazio alla discoteca in piazza, con la musica del dj Angelo Fraternali che farà ballare tutte le maschere sino a sera.

