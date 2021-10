Intento a rubare in un’abitazione di Capoterra, è stato sorpreso dalla famiglia e a quel punto, per scappare, ha afferrato le chiavi e ha chiuso padre, madre e la figlia all’interno dell’appartamento. L’allarme è scattato ieri sera con una chiamata al 112 in cui una ragazza, disperata, spiegava quanto appena accaduto.

Subito tre carabinieri sono arrivati sul posto, di corsa sono saliti per le scale nella speranza di bloccare il ladro e così è stato. Lo hanno ammanettato e addosso gli hanno trovato un coltello a serramanico di 21 centimetri, insieme alle chiavi della casa che voleva svaligiare.

Le vittime, ancora in stato di choc, sono state liberate mentre il ladro mancato, un 22enne tunisino ospite del centro di accoglienza di Monastir e che era arrivato in Sardegna nel corso dell’estate, che è stato portato nelle camere di sicurezza della caserma del Comando provinciale dei carabinieri e affronta oggi il giudizio con rito direttissimo.

