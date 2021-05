Tavoli condivisi con le attività che non hanno uno spazio all’aperto. E’ l’dea di un ristoratore di Capoterra in vista del ritorno della Sardegna in fascia gialla.

Da domani infatti nell’Isola riaprono bar e ristoranti, ma si potrà consumare solo nei tavoli all’aperto, penalizzando così gli esercizi che hanno solo spazi al chiuso.

Per questo motivo un ristoratore di Capoterra ha lanciato sulla pagina Facebook del suo locale "Maddalena" l'iniziativa #tavolinocondiviso: "Chi verrà da noi troverà nel tavolo anche i menù delle altre pizzerie nel Comune e potrà farsi consegnare la pizza preferita - fa sapere Giovanni Ruggeri -. E' un piccolo segnale di solidarietà perché ad essere penalizzata risulterebbe l'intera economia locale. Abbiamo la fortuna di un grande spazio all'aperto dove far cenare i nostri clienti, ma purtroppo non è così per diversi nostri colleghi che lavorano al chiuso o solo con l'asporto".

Non è la prima iniziativa portata avanti dall’esercente: "Da circa due mesi - spiega - regaliamo, con una spesa minima di 10 euro per asporto o consegna a domicilio, mascherine FFp2 o libri sardi, ma abbiamo anche aperto per effettuare tamponi: ora ci auguriamo che le pizzerie del paese possano aderire a questa iniziativa".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata