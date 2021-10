Brutta sorpresa questa mattina per Carlo Pahler. Il candidato alla carica di sindaco per le imminenti elezioni a Serramanna ha trovato una svastica disegnata sul coperchio del mastello usato per la raccolta differenziata della carta, fuori dalla sua abitazione.

Il simbolo nazista potrebbe essere legato alle origini tedesche del suo cognome.

“Sto andando in caserma a sporgere denuncia – conferma -. Ma più che portare in tribunale chi ha fatto questo vorrei parlare con questa persona e cercare di capire il motivo del gesto. Probabilmente non si è reso conto di quello che faceva".

Pahler ha diffuso su Facebook la foto del mastello "imbrattato": "Un gesto vile nei miei confronti e in quelli della mia famiglia”, il commento.

