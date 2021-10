Arrivata a scuola per ricevere l’incarico di supplenza, non aveva il Green pass e per questo è stata respinta. È successo stamattina a Selargius, al liceo scientifico Pitagora, a un’insegnante che ha deciso di chiamare i carabinieri.

Un’operatrice scolastica addetta ai controlli le ha chiesto il certificato verde oppure quello relativo al tampone ma la supplente, non avendo né uno né l’altro, non è stata fatta entrare e allora ha telefonato al 112.

L’insegnante ha spiegato che l’operatrice scolastica, a suo dire, non avesse alcuna delega per effettuare i controlli.

I militari hanno verificato la regolarità di tutta la procedura messa in atto dalla scuola e, accertato il mancato possesso di Green pass da parte dell'insegnante supplente, l'hanno convinta a tornare a casa.

