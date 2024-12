Apre domani pomeriggio al traffico veicolare la rotatoria allo svincolo per Sinnai della circonvallazione che unisce Settimo San Pietro a Maracalagonis. Con i lavori si sono volute migliorare le condizioni di sicurezza stradale e riorganizzare le intersezioni stradali tra la nuova provinciale 15 e la circonvallazione Sud di Sinnai. Lo svincolo, infatti, presentava alcune criticità in termini di sicurezza a causa delle condizioni di limitata visibilità.

La Città Metropolitana di Cagliari, con fondi di bilancio, ha stanziato le risorse necessarie per la realizzazione dell’illuminazione della nuova rotatoria e la sistemazione della bretella di collegamento con l’ingresso del centro abitato di Sinnai-Settimo San Pietro.

Soddisfatta la Sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu: «La riapertura della rotatoria che collega Sinnai con la 554 è un’ottima notizia. I lavori hanno provocato diversi disagi per i cittadini, le attività economiche e il trasporto pubblico che ha dovuto modificare le proprie tratte ma erano necessari in termini di sicurezza stradale. La rotatoria, infatti, è molto trafficata dagli automobilisti diretti nell’hinterland e a Cagliari».

Dello stesso avviso anche Francesco Lilliu, vice sindaco metropolitano e consigliere con delega alla mobilità, per cui «la riapertura della rotatoria è una bella notizia. È uno snodo molto importante per il territorio. Ringrazio gli uffici della Città Metropolitana per l'attenzione dimostrata e il Comune di Sinnai per la collaborazione».

I lavori sono iniziati lo scorso febbraio con la progettazione e la direzione dei lavori affidata all'architetto Giancarlo Aledda e con traffico deviato sull'abitato di Settimo San Pietro con disagi ovviamente per i residenti e per gli stessi pendolari di Sinnai. Prossimamente la nuova rotatoria sarà dotata dell'impianto di illuminazione con una spesa di 100mila euro. L'intervento non provocherà disagi sulla rotatoria in quanto sono stati già realizzate tutte le strutture di base.

Raffaele Serreli



