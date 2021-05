Nuovi loculi e interventi di messa in sicurezza: proseguono i lavori per la riqualificazione del cimitero di Suelli. L’amministrazione comunale, dopo aver concluso il primo lotto dei lavori, ha stanziato altri 150mila euro per completare la sistemazione dell’area cimiteriale alla periferia del paese, verso Mandas.

Il progetto approvato dall’amministrazione comunale prevede la sistemazione dei camminamenti interni, dei bagni, della pavimentazione e dell’arredo, oltre alla realizzazione dei nuovi loculi. Sono già stati realizzati alcuni interventi di abbattimento delle barriere architettoniche per permettere ai disabili di accedere in carrozzina alle zone in cui sono situate le tombe dei propri cari, l’impianto idrico è stato rimesso a nuovo e il cancello ora è dotato di apertura e chiusura automatica per consentire le visite tutti i giorni. I lavori erano stati programmati nel corso della precedente legislatura della Giunta che sostiene il sindaco Massimiliano Garau, ma l’esplodere dell’emergenza sanitaria e il conseguente lockdown sul territorio nazionale avevano di fatto bloccato i cantieri.

L’amministrazione comunale inoltre ha avviato i lavori per la riqualificazione della strada di ingresso al paese, dalla parte di Mandas.

© Riproduzione riservata