C’è anche Soleminis tra i 145 comuni italiani che aderiscono alla IV edizione della giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città promossa dalla Fondazione Sportcity in collaborazione con il ministero dell’Ambiente. Per il secondo anno consecutivo il paese del Parteolla ospiterà l'evento promosso a livello nazionale dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

La manifestazione si svolgerà quest’anno nel “Parco dei Donatori”. Sarà l’occasione per inaugurare la nuova area fitness appena ultimata dal Comune, una palestra a cielo aperto, realizzata per incentivare la pratica sportiva ed uno stile di vita sano e attivo tra i cittadini, con l’obbiettivo di rendere lo sport più inclusivo e accessibile a tutti. Anche quest’anno sarà presente a Soleminis la chinesiologa Elisa Mulas del Cism (Comitato Italiano di Scienze Motorie) che realizzerà su richiesta delle schede personalizzate per l’utilizzo degli attrezzi dell’area fitness.

Protagoniste della giornata saranno le associazioni sportive locali con dimostrazioni, esibizioni e open day per consentire a bambini e adulti la prova gratuita dei vari sport. Novità di quest’anno sarà la partnership con la Pro Loco che sarà presente con un punto ristoro. Infine, uno spazio apposito sarà dedicato a sport emergenti come dodgeball, freccette e futnet. L’appuntamento di Soleminis, come tutti gli altri in programma nel territorio nazionale, sarà promosso attraverso i social e gli altri canali digitali dall’ufficio comunicazione della Fondazione Sport City.

