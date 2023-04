Un folle inseguimento in auto per le strade di Gonnesa si è concluso con l’arresto di un 22enne del posto, che ora dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, era alla guida della macchina del padre, quando è incappato in un posto di blocco dei carabinieri.

I militari gli hanno intimato l’alt per un normale controllo, ma il 22enne, anziché arrestare l’auto e presentare i documenti, ha speronato l’auto dei militari, dandosi alla fuga.

Ne è nato come detto un inseguimento, proseguito su una strada sterrata, con il giovane che è infine riuscito, dopo una manovra pericolosa, a dileguarsi.

Ma i carabinieri lo avevano ormai identificato. Dunque si sono presentati presso la sua abitazione, arrestandolo e conducendolo in caserma per i primi accertamenti in attesa dell’udienza in tribunale con rito direttissimo.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata