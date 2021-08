È stato un incendio devastante quello che ha coinvolto un capannone aggredito all'alba nelle campagne di San Vito con gravi danni alla struttura e alcuni mezzi custoditi. A fuoco anche 1400 balle di foraggio e fieno.

Immediato dopo l'allarme è stato l'intervento dei Vigili del fuoco di San Vito, impegnati per diverse ore, prima per spegnere le fiamme e poi per mettere in sicurezza l’area. Il rogo ha interessato un capannone di una azienda agricola, un automezzo e la copertura della struttura. Oltre i vigili del fuco di San Vito, all'operazione di spegnimento hanno collaborato i pompieri arrivati dalla sede di Cagliari. Impegnato inoltre il GOS (Gruppo Operativo Speciale) movimento terra dei Vigili del Fuoco per le operazioni di bonifica, smassamento e di messa in sicurezza.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo. Della vicenda si occupano anche i carabinieri del Nucleo operativo e della Stazione di San Vito: le indagini sono coordinate dal capitano Massimo Meloni. In merito, al momento, viene mantenuto uno stretto riserbo.

© Riproduzione riservata