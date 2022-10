Doppio blitz dei carabinieri nel Cagliaritano contro la coltivazione illegale di marijuana e lo spaccio di droga.

I militari della Stazione di Sinnai hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 57enne di Settimo San Pietro, trovato in possesso di circa 300 grammi di marijuana contenuta in due involucri di cellophane termosaldati. In un'altra operazione, condotta dai carabinieri del Norm della Compagnia di Dolianova e quelli della Stazione di Sant'Andrea Frius, è stato denunciato un 44enne di Serdiana nella cui abitazione sono state rinvenute due piante di cannabis indica dell'altezza di 3 metri. Sequestrati oltre 3,2 grammi della stessa sostanza già essiccata, occultati in camera da letto. Il 44enne dovrà rispondere di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

