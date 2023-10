Sarà interrogato probabilmente lunedì nel carcere di Uta il giovane arrestato dai carabinieri della Stazione di Sestu per detenzione e spaccio di droga. Nel pomeriggio il comandante della stazione luogotenente Riccardo Pirali ha girato il rapporto in Procura sulla vicenda.

Una operazione non casuale con i militari che si sono mossi nell'ambito di tutta una serie di servizi mirati a porre un freno allo spaccio degli stupefacenti nella zona. Lo stesso luogotenente Pirali ha partecipato al blitz dal tetto di una abitazione per seguire dall'alto eventuali cessioni di stupefacenti: un 46enne sarebbe stato avvicinato dall'indagato che gli avrebbe ceduto quattro grammi di marijuana. Proprio in quel momento il sottufficiale che faceva da vedetta ha mobilitato alcune pattuglie che seguivano l'operazione nelle strade vicine, bloccando l'acquirente poi segnalato al Prefetto e perquisendo l'abitazione del 34enne dove sono stati recuperati oltre un chilo di canapa in boccioli e marijuana, e 10 grammi di cocaina.

Da qui l'arresto del giovane, ora richiuso nel carcere di Uta. Le indagini vanno avanti per risalire alla provenienza della droga e a eventuali complici dell'indagato. È questa l'ennesima operazione antidroga dei carabinieri di Sestu che negli ultimi anni hanno recuperato migliaia di piante di canapa indiana, e grandi quantità di altre droghe leggere e pesanti.

