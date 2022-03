È stata sorpresa ad Assemini mentre era intenta a rubare da alcune auto in sosta. A finire nei guai una 21enne di origine sarda ma residente in Veneto, denunciata dai carabinieri della compagnia locale per furto aggravato.

Tre le vetture danneggiate: da una di queste, dopo aver rotto il vetro anteriore lato guida, la donna ha asportato un telefono cellulare e un portafoglio contenente denaro e i documenti di riconoscimento del proprietario; da un'altra autovettura ha asportato un binocolo.

I militari hanno rintracciato la giovane nelle immediate vicinanze e dopo che era stata bloccata da una delle vittime dei danneggiamenti e furti.

La refurtiva è stata immediatamente restituita ai legittimi proprietari e contestualmente è stato richiesto l'intervento dei sanitari del servizio 118, che hanno trasportato la donna al pronto soccorso del "Brotzu" per essere sottoposta a cure mediche e dopo una crisi nervosa dalla quale è stata colpita.

(Unioneonline/v.l.)

