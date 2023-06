L’operazione “Spiagge e Fondali Puliti 2023”, promossa da Legambiente ha interessato l’entroterra del litorale di Solanas: i volontari hanno raccolto di tutto, ripulendo il guado del rio Solanas a Piscina Bertula, la foce dello stesso rio e le cunette sempre in località Piscina Bertula.

In poche ore di lavoro hanno raccolto una marea di bottiglie di vetro, materiale ferroso, materiale per l’edilizia, elettrico, lattine e una grande quantità di plastica abbandonata nel letto del fiume. Plastica che nei periodi di piena va a finire in mare, contribuendo al grave problema di inquinamento che affligge in misura preoccupante anche i mari sardi. Ben 25 i sacchi di rifiuti raccolti, per la maggior parte costituiti da vetro e lattine (11 sacchi) e plastica (7 sacchi). I restanti da secco.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra Carla Maria Migoni, presidente del Circolo Legambiente di Sinnai, dal comune di Sinnai, dalla Cosir rappresentati dalla vicesindaca Barbara Pusceddu, da Franco Orrù assessore all’Ambiente, dalla parrocchia Madonna della Fiducia e dal Mua, dalla Cosir, che hanno partecipato attivamente all’azione di pulizia. Presenti anche i rappresentanti della Polizia locale di Sinnai.

