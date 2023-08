Gemellaggio da domani al 7 settembre a Solanas fra gli oratori della parrocchia di Santa Barbara di Sinnai e di Zagarolo (provincia di Roma) che si erano incontrati nel Lazio alla fine dello scorso anno. L'arrivo degli ospiti è previsto per domani mattina con la messa e una passeggiata per il paese con pranzo al sacco alla pineta. Nei giorni successivi sono previsti incontri in spiaggia con animazione e giochi di squadra.

In programma anche una visita a Cagliari con guida. Non mancherà neppure l'arrivo del vescovo di Zagarolo a Solanas dove arriveranno anche gli oratoriani della chiesa di Santa Vittoria. Tanti anche i momenti di ulteriore svago.

In calendario in particolare l’uscita in mare con le imbarcazione del Club sub Sinnai. E poi, una vista a Ulassai e una giornata in spiaggia con vari tornei di volle. Il sette settembre pranzo tipico sardo e la partenza degli ospiti. Col Club sub Sinnai collaboreranno anche i volontari del Vab Sinnai.

