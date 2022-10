Sette slot machine illegali, non collegate alla rete telematica Adm e prive delle necessarie autorizzazioni, sono state sequestrate in un bar di Ussana dai funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

Gli apparecchi accettavano banconote e permettevano l'accesso a siti di gioco non autorizzati e a piattaforme di gioco on line, in violazione delle norme.

Per il titolare del bar è scattata una sanzione amministrativa di 77.000 euro.

