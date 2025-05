La targa in memoria del partigiano Angelo Monni è stata scoperta oggi in biblioteca a Sinnai durante una cerimonia alla presenza della sindaca Barbara Pusceddu e dei familiari del partigiano.

C’è stato anche un convegno con interventi della stessa sindaca Pusceddu, di Gianni Murgia, presidente della locale Sezione Anpi intitolata ad Angelo Monni, di Antonello Casini, presidente del “Gruppo 25 aprile” e di Luisella Monni, figlia del partigiano.

Angelo Monni “Matteo”, figlio di Giovanni e Luigina Saddi, è nato a Sinnai il 28 febbraio 1910 . Si è arruolato nella Guardia di Finanza partecipando, nel 1937 (come volontario aggregato alla RGdiF dell’A.O.I. ‘Africa Orientale Italiana’) alla guerra in Somalia dove è rimasto per tre anni. Rientrato in Italia, ha prestato servizio sempre nella Guardia di finanza nel nord Italia e poi in Liguria, a Sestri Levante, dove è entrato in contatto con la Resistenza.

Alla fine della guerra Monni è tornato in Sardegna, a Bosa Marina. Già promosso sottufficiale in servizio attivo, ha svolto poi servizio a Isili, fino al 1953, per poi rientrare a Sinnai con la famiglia a Sinnai. Successivamente a Cagliari h fondato con altri partigiani la sede dell’Anpi, diventando anche il vice presidente. È morto nel 1970.

