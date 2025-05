Torna anche quest'anno a Sinnai la festa di Sant' Isidoro, patrono degli agricoltori che si arricchisce di tanti nuovi appuntamenti. Si inizia domani, venerdì mattina, con uno spazio dedicato ai più piccoli che per la prima volta verranno coinvolti negli eventi civili. In programma un laboratorio con i bimbi della Scuola materna che si potranno cimentare nella realizzazione della pasta e dei malloreddus.

Si prosegue nel pomeriggio con un'attività dimostrativa gratuita sul "Pani pintau". Un tecnico esperto e alcune artigiane insegneranno ai partecipanti i segreti di quest'arte della panificazione.

Gli eventi proseguiranno sabato con l'inaugurazione alle 10:30 della mostra contadina che proseguirà nel pomeriggio e per tutta la giornata di domenica. Nell'occasione, verrà allestita "Sa coxina de manixiu", con tanti pezzi, utensili e oggetti di uso comune nella vita quotidiana del passato. Prevista pure la dimostrazione pratica de su strexu de fenu da parte delle artigiane, l'esposizione del corredo della sposa come si usava nei tempi antichi, la lavorazione artigianale de “Is scattedus", un' esposizione de "Su strexu de fenu" di fine '800 e una di scialli ricamati (entrambi collezioni private). A unire il tutto in un unico filo conduttore l'esposizione di grani antichi e dei suoi derivati, una collezione di grani coltivati in Sardegna e delle semole derivate.

Ma gli appuntamenti non finiscono qui; infatti nelle mattine di sabato e domenica all'interno della mostra si terrà una dimostrazione della realizzazione de "Sa fregula", dei malloreddus, del "pani infroriu", "culurgiones a spighitta", intagli della carta per i dolci sardi e la degustazione del pane di grano antichi.

Tanti eventi che uniti insieme daranno carattere e peculiarità a questa mostra che attraverso usi, costumi, pietanze e manufatti, vuole dare uno spaccato della tradizione sinnaese che perdura fino ad oggi. I riti civili prevedono, per venerdì e sabato, anche un motoraduno, una gara poetica, fuochi artificiali, una serata musicale e una commedia e tanti altri appuntamenti.

Il momento clou dei riti religiosi, iniziati col triduo di preghiera, è quello di sabato sera con la messa solenne alle 19 e la processione con simulacro del santo che attraverserà le strade del quartiere di Sant'Isidforo col cocchio trainato dai buoi. Previsti gruppo folk, la banda musicale di Pirri.

