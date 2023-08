Il mese di agosto rappresenta un periodo dell’anno particolarmente impegnativo per la Polizia locale di Sinnai per il notevole incremento di presenze nelle località balneari. Per il futuro l'obiettivo è quello di istituire un presidio della Polizia locale sul litorale, a Solanas, o a Genn'e Mari (Torre delle Stelle). «I nostri vigili – dice l’assessore alla Polizia Locale ed alla viabilità Nuccio Melis – stanno garantendo un presidio costante nelle frazioni sia per quanto riguarda la vigilanza sulla circolazione stradale e le soste, ma anche in ambito ambientale, igienico sanitario e commerciale».

«Il mese di agosto – ha aggiunto il Vice Comandante Vicario della Polizia locale di Sinnai, Giuseppe Fiori –, coincide con il pienone nelle seconde case della frazione di Solanas e del litorale di Genn’e Mari, a Torre delle stelle, con i conseguenti problemi di viabilità, della produzione di rifiuti e delle attività commerciali stagionali e su area pubblica».

Le due località distano da Sinnai almeno mezz’ora di viaggio: per questo, l’obiettivo del Comando di Polizia Locale è quello di garantire, già per la stagione 2024, un presidio stagionale fisso con base in una delle frazioni per rendere un servizio di vigilanza ancora più efficiente.

«Le nostre spiagge – aggiunge l'assessore Melis – sono scelte da moltissimi visitatori per trascorrere le vacanze. Nella programmazione dell’amministrazione comunale, rientra l’attivazione delle “strisce blu” per una più ordinata gestione delle aree sosta con l’intento di utilizzare i proventi nelle stesse frazioni per garantire il decoro e la sicurezza stradale. I lavori di risanamento realizzati nel corso della primavera a Torre delle Stelle, hanno consentito di assicurare maggiore ordine e decoro in prossimità della spiaggia di Genn’e Mari dove vede impegnate le pattuglie dei vigili per sanzionare i comportamenti scorretti degli automobilisti ed in particolare la “sosta selvaggia” e il limite di velocità che risulta particolarmente basso per garantire la sicurezza dei numerosi pedoni e l’assenza di marciapiedi in molti tratti stradali».

© Riproduzione riservata