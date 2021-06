No all'abbandono e alla dispersione scolastica. Di questo si parlerà domani alle 18 in Municipio a Sinnai durante un incontro organizzato dagli assessorati alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali e dal CPIA (Centro Provinciale Istruzione degli adulti), con la collaborazione della Fondazione Polisolidale. L'obiettivo è individuare gli Istituti superiori interessati a organizzare le lezioni serali a Sinnai a beneficio di chi intende riprendere a studiare con l'ambizione di arrivare al diploma. Potrebbero essere istituti anche corsi serali della scuola media.

"L'incontro – spiegano gli assessori comunali Marta Sarigu e Massimo Leoni - ha l'obiettivo di comunicare alle famiglie l'opportunità di attivare dei percorsi integrati con gli istituti superiori presenti sul territorio di Cagliari, di fornire tutte le informazioni inerenti l'attività del CPIA e di accogliere le richieste di giovani interessati. L'incontro rappresenta una delle azioni messe in campo per la lotta ai fenomeni dell'abbandono e della dispersione scolastica e per offrire nuove opportunità formative alla comunità".

© Riproduzione riservata