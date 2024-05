Grave incidente stradale a Sinnai all'incrocio fra le vie Dei Mille e Caprera: ad avere la peggio un ragazzo di 18 anni che viaggiava con uno scooter che, per cause in via di accertamento, si è scontrato con un Suv condotto da una donna.

Il ragazzo è stato subito soccorso con l'arrivo prima di una ambulanza e poi dell'elisoccorso che ha accompagnato il ferito all'ospedale Brotzu. Gravi le sue condizioni, con una commozione cerebrale importante e una frattura scomposta del femore.

Illesa la conduttrice del Suv.

Sul posto sta operando la Polizia locale per i rilievi di legge e per risalire ad eventuali responsabilità. In merito il riserbo è totale.

