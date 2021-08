Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto due auto, avvenuto sulla nuova Orientale sarda, a Sinnai, all'altezza del bivio di Solanas. Coinvolti anche alcuni turisti.

I feriti sono stati accompagnati in ospedale con l'elisoccorso e con alcune ambulanze del 118. Due di loro sono stati ricoverati in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione due auto si sono scontrate frontalmente per cause in via di accertamento.

A lanciare l'allarme sono stati automobilisti di passaggio che hanno anche soccorso alcuni dei feriti prima dell'arrivo delle ambulanze.

