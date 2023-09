Era stato chiuso con la scadenza del servizio gestito dalla Campidano ambiente. Il 9 luglio scorso l'ecocentro di Sinnai (località Bucca Arrubia) è stato acquistato dalla Cosir, la società che gestisce anche a Sinnai il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Dopo l'esecuzione di alcuni lavori, la struttura riaprirà il 27 settembre ad integrazione e completamento del servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti gestito dalla stessa Cosir.

Potranno essere conferiti secondo le quantità prestabilite, umido, secco, carta, cartone, vetro, legno, sfalci e potature, ingombranti come divani e sanitari, piccole quantità di rifiuti inerti, metalli, imballaggi in plastica, in metallo, in legno, tessili e misti, elettrodomestici e apparecchiature fuori uso come lavatrici, tv, pc e frigoriferi, pneumatici, toner, pile e medicinali scaduti, batterie e olio per auto, tessuti e abiti usati, lampade al neon. Una soluzione attesissima rimbalzata spesso anche in Consiglio comunale con la minoranza ("Sinnai libera" e Movimento 5 stelle) che sollecitava l'acquisto dell'ecocentro di Bucca Arrubia anche per la salvaguardia ambientale di territorio invaso dai rifiuti.

«Essendo prevedibile nella fase di riapertura del centro un accentuato afflusso di utenti, al fine di evitare affollamenti presso la struttura e conseguenti situazioni di disagio e potenziale pericolo – dice il sindaco Tarcisio Anedda - si invitano i gli utenti a scaglionare nel tempo i propri conferimenti fino alla normalizzazione dell'intero servizio». L'ecocentro aprirà tutti i giorni della settimana esclusa la domenica: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 17,30, il martedì e il giovedì dalle 11 alle 11,30, il sabato dalle 9 alle 16,30.

Raffaele Serreli

