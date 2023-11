Una ragazza delle Medie di Sinnai è stata soccorsa in Piazza Funtanalada dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada.

Immediato il soccorso con l'arrivo di una ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla studentessa che era cosciente e che è stata precauzionalmente accompagnata in ospedale.

La Polizia locale sta effettuato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. In merito non si hanno altri particolari.

© Riproduzione riservata