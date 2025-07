Tutto è pronto a Senorbì per accogliere una delle ricorrenze più sentite e partecipate dalla comunità: la festa in onore di Sant’Antioco e Santa Mariedda, organizzata dal Comitato 2025/1975.

Dal 31 luglio al 6 agosto, il paese sarà animato da un ricco programma che spazia dalle solenni celebrazioni religiose fra messe solenni e processioni, ai concerti, passando per eventi culturali, spettacoli pirotecnici e momenti di condivisione popolare.

Una festa che unisce fede e tradizione, capace di coinvolgere tutte le generazioni e rendere ogni angolo del paese un luogo di incontro e gioia.

Il 31 luglio è in calendario l'esibizione di Cecilia Concas, artista sarda. L’uno agosto si esibirà la cantante nazionale Rhove con i suoi ultimi successi.

Il 3 agosto musica e balli fra le vie del paese. Seguirà l'esibizione del comico Uccio De Santis, mentre il 5 agosto format "Passione a 90", tutti pronti a ballare. Il 2 agosto tributo ai Queen e dj Diva; il 4 agosto tributo a Vasco e a Renato zero. La festa si concluderà con l'esibizione dell'orchestra musicale e l'estrazione di una lotteria.







© Riproduzione riservata