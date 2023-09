La professoressa Paola Angius è la nuova dirigente scolastica dell'Istitito comprensivo numero 2 di Sinnai.

Prende il posto del professor Giovanni Gugliotta che lascia l'incarico dopo dieci anni, trasferito al Liceo Brotzu di Quartu. Paola Angius, sarda, arriva da Piazzola sul Brenta (provincia di Padova) dove è arrivata all'inizio dell'anno scolastico 2022/2023. Dopo un anno quindi il ritorno in Sardegna con sede a Sinnai.

La nuova dirigente ha già preso possesso del nuovo incarico. L'anno scolastico avrà inizio lunedì prossimo. Giovanni Gugliotta, figura storica, è stato al vertice della N° 2 ininterrottamente dal 2013 portando avanti con i docenti progetti di grande richiamo che hanno coinvolto la scolaresca.

Da ricordare l'arrivo nella scuola di via Caravaggio del prefetto Lamberto Giannini che, accompagnato dal Questore di Cagliari, ha incontrato nel 2021 gli alunni della classe 1^H della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo in una cerimonia organizzata per ricordare Emanuela Loi, Medaglia d’oro al Valor civile, uccisa con il giudice Paolo Borsellino nell'attentato di via D'Amelio.

