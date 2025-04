Con voti unanimi il Consiglio comunale di Sinnai ha approvato il regolamento Pari Opportunità. Lo ha illustrato la consigliera comunale Alessandra Moriconi che nella scorsa legislatura, quando era assessora proprio alle Pari opportunità, aveva avviato lo studio del tema prima di lasciare il Consiglio.

"Era necessario-ha detto Moriconi- che il nostro Comune si dotasse di questo regolamento, attualizzando quello già in uso dal 1997. Non più solo uno strumento che sancisce solo i diritti e le pari opportunità tra genere maschile e genere femminile. Oggi il regolamento affronta anche temi quali la disabilità, la fragilità, la diversità culturale. l'estrazione sociale ed economica, consentendo- ha concluso Moriconi- un passo in più verso l'integrazione e il rispetto".

Alla stesura hanno lavorato la quarta Commissione di indirizzo specifico e la quinta Commissione dedita allo Statuto e ai regolamenti. «Tutto è stato fatto - ha detto Sara Uda, presidente della quarta Commissione - in un clima di collaborazione tra maggioranza e minoranza».

Nel dibattito oltre Sara Uda e Alessandra Moriconi, sono intervenuti i consiglieri Roberto Loi, Roberta Simoni, Aldo Lobina, Paolo Usai, Walter Zucca, Massimo Leoni, Massimo Lebiu, Giorgia Mallocci e la sindaca Barbara Pusceddu.

