Appassionato di canarini, oggi si occupa anche di colombi.

Andrea Atzeni, 57 anni, sottufficiale dell'Esercito in pensione, per anni maestro-direttore della storica banda musicale della Brigata Sassari, sta coltivando il suo nuovo hobby: recentemente, una sua colombina ha partecipato alla prestigiosa manifestazione “Volare in Terra Sarda” con tappe a Is Arutas, Pozzomaggiore, Capo Caccia e Stintino.

La colombina di Atzeni, una “bigia” di ottima genealogia, si è distinta in tutte le tappe arrivando sesta nella gara finale di Stintino volando sui 214 km in 4 ore e 6 minuti e classificandosi al primo posto tra i colombi sardi e al settimo posto nella classifica.

Da sempre allevatore di successo di canarini, allevati in casa a Sinnai, Andrea Atzeni, ora si propone anche con colombi viaggiatori. E lo fa sempre ottimi risultati. "Non tutti sanno che esistono gare di colombi viaggiatori anche in Sardegna”, dice Atzeni.

"Tra settembre e ottobre ho partecipato a diverse gare, anche di centinaia di chilometri, organizzate della colombaia Volare in Sardegna che si trova a Flumini di Quartu, gestita dall'esperto colombofilo Mario Albertazzi. A maggio i colombi novelli appena svezzati, oltre 100, provenienti da tutta Italia, sono stati convogliati nella colombaia sarda. Per alcuni mesi, li abbiamo allenati. Quest'anno ho iniziato a gareggiare con i miei colombi. Faccio parte dell'associazione colombi Viaggiatori Sardegna”.

"Allevo una trentina di novelli all’anno nella mia piccola colombaia di casa, a Sinnai”, prosegue Atzeni. “Hanno un senso di orientamento straordinario, forse seguendo le onde elettromagnetiche, sull’olfatto, sulla vista. Volano e puntualmente tornano a casa”.

Andrea Atzeni quasi si commuove. Lui che è stato il maestro direttore della banda della Brigata Sassari, il tempo libero, quello da pensionato, lo trascorre così. Nella sua casa, vicina al Municipio cantano i canarini e crescono i colombi viaggiatori. E tutti i giorni c'è da imparare anche da loro.

