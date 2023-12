Si sono ritrovati tutti assieme per la loro festa, quella dei 50enni. Una giornata da incorniciare, da ricordare in un clima di straordinaria, rinnovata amicizia. Hanno partecipato in 85: uomini, donne, operai, impiegati, casalinghe, funzionari, commercianti, agricoltori, imprenditori che hanno fatto carriera.

Molti non si vedevano da tempi lunghissimi, qualcuno è rientrato a Sinnai per ritrovare i coetanei. Di certo è stato un tuffo anche nel passato. In molti sono arrivati con la moglie o con il marito, qualcuno con i figli. Una festa fortissimamente voluta. Con punte di emozione quando il parroco ha ricordato sull'altare i nomi dei nati nel 1973 che non ci sono più.

A celebrare la messa, nella parrocchia di Santa Barbara, è stato padre Gabriele Biccai che ha avuto belle parole per tutti e per «questa bella iniziativa che riunisce e che rinsalda i veri valori della famiglia». Quindi tutti in ristorante per la parte finale della festa, tra un brindisi e l'appuntamento magari, fra dieci anni, per festeggiare i sessanta.

© Riproduzione riservata