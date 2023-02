Il Coordinamento dei Comitati Sardi per la Sanità pubblica organizza un incontro - dibattito con i cittadini di Sinnai.

La sanità pubblica negli ultimi anni ha subito un progressivo processo di smantellamento a favore di quella privata, sostengono gli organizzatori.

L'incontro è previsto per il 17 Marzo alle 17.30 nella Biblioteca Comunale di Piazza Municipio.

«Sono invitati i cittadini, le associazioni del settore socio sanitario, i sindacati, le forze politiche, gli operatori sanitari, gli amministratori comunali. L'incontro - si legge in una nota - non sarà l'ennesima passerella a riguardo. Servirà a fare due, tre proposte concrete per migliorare i servizi a Sinnai. E a presentarle a chi dovrebbe corrispondervi senza indugio».

All'incontro ha già aderito l'associazione Sinnai libera, presente in consiglio comunale. «È assolutamente necessario partecipare – ha detto il consigliere Aldo Lobina, medico -, la sanità attraversa ovunque un momento difficile. Bisogna far sentire la voce dei cittadini: è necessaria una grossa partecipazione per cercare tutti assieme soluzioni concrete, il più possibile immediate».

