Incontri in Piazza e in biblioteca, mostre, letture tematiche e cortei cittadini. Sinnai e l'amministrazione comunale propongono per domani, assieme alla scuola e alle associazioni una mattinata per dire no alla violenza sulle donne.

Il calendario prevede per le ore 9.30 l'apertura della mostra “Zapatos Rojos” e degli elaborati del Centro di aggregazione sociale di Sinnai e delle scuole cittadine. Alle 10, Flash Mob, a cura sempre del Centro di aggregazione sociale in Piazza Municipio.

Poi il trasferimento in corteo nella via Cherubini. Nell’occasione verrà scoperta una targa e verranno deposte rose rosse. Alle 11,15 chiusura con letture tematiche a cura dell’Effimero meraviglioso.

«Una giornata per non dimenticare, per denunciare – commenta l’assessora alla Cultura Barbara Pusceddu – La morte di Giulia Cecchettin si aggiunge ad altri episodi di violenza sulle donne che si ripetono con preoccupante continuità ovunque. In questi giorni è scattata una mobilitazione generale che non deve restare fine a se stessa».

Sempre a Sinnai un’insegnante della scuola Media di via Trento, Alessandra Usai, e le sue amiche per domani hanno invitato la cittadinanza a far calare dai balconi drappi rossi colorando così i balconi delle case, le recinzioni, i cancelli, i portoni.

© Riproduzione riservata