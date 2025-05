E' stata inaugurata stasera dalla sindaca Barbara Pusceddu nel vecchio municipio di via Roma la mostra di 40 poster pubblicitari apparsi sul Carosello che ha fatto la storia della televisione italiana.

Una rivisitazione attraverso le immagini degli spot più popolari andati in onda sulla fortunata trasmissione televisiva Rai degli anni Sessanta e Settanta.

La rassegna può essere visitata domani dalle 18 alle 20 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20.

In passato, Nuccio Floris ha presentato in altre fortunate rassegne i vecchi calendarietti del barbiere, la mostra fotografica sugli stemmi gentilizi sardi, fra gli altri, quelli degli Aymerich, Villasanta e Sanjust. E ancora: mostre sui mini assegni, sui calendari dell'Arma, i casotti del Poetto e le immaginette religiose. Il successo è stato puntuale per ogni mostra con l'attenzione di tantissimi visitatori.

© Riproduzione riservata